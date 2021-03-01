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Более 2 тыс. километров оптоволокна проложили в 2020 году в Тюменской области

Общество, 17:52 26 марта 2021

asi.ru

Более 2 тыс. км линий связи построил в Тюменской области "Ростелеком" в 2020 году, обеспечив доступ к оптическому интернету для более 16 тыс. домохозяйств.

Оптика, сообщает пресс-служба компании, впервые пришла в 17 сел Тюменской области. В десяти населенных пунктах Ишимского, Тобольского, Уватского и Ярковского районов проведена модернизация существующей сети, что позволило увеличить скорость доступа в интернет и повысить качество услуг и сервисов для абонентов провайдера.

Период самоизоляции, по словам директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимира Барвинского, особенно остро показал необходимость качественной связи и скоростного интернета.

"За 2020 год услуги широкополосного доступа в интернет подключили на 21 % больше клиентов, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщил он. - Такой пользовательский спрос обусловлен постоянным строительством и модернизацией сетей связи, которые ведет "Ростелеком". Эта работа не прекращалась и в период карантинных мер. Строительство велось не только в новостройках, но и в коттеджных поселках и частном секторе".

Благодаря оптическим каналам связи можно полноценно работать из дома, общаться в социальных сетях, вести бизнес, учиться онлайн, с помощью видеосервиса Wink смотреть онлайн-концерты, посещать видеоэкскурсии музеев мира и виртуальные уроки, а также слушать аудиокниги.

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# Интернет , Ростелеком

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