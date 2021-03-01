"Чумовой" капитал, творческие мастерские и пособия: Артюхов рассказал, что изменится на Ямале в 2021 году

| Фото: со страницы Дмитрия Артюхова ВКонтакте | Фото: со страницы Дмитрия Артюхова ВКонтакте

Годом талантов объявил для региона 2021 год губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Он подчеркнул, что школы искусств должны превратиться в "современные пространства".

Главной целью в образовании глава Ямала во время доклада о положении дел в регионе назвал создание условий для успеха каждого ребенка. Как считает губернатор, сегодня важны самореализация и творчество. Он поручил департаменту культуры превратить привычные школьные кабинеты в творческие мастерские для изучения дизайна, графики, видеомонтажа, звукозаписи и театрального искусства. Проекты для пяти школ на стадии разработки, еще пять готовятся к модернизации.

Дмитрий Артюхов заявил о закупке 150 единиц нового музыкального оборудования для школ в этом году. За последние два года на Ямал привезли 500 единиц инструментов. Современные пространства будут созданы в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Красноселькупе и Панаевске на базе ранее модернизированных библиотек. Также губернатор заверил, что регион продолжит выдавать школьникам сертификаты для занятий с лучшими преподавателями университетов по физико-математическому профилю.

Помимо творческой сферы, глава ЯНАО в своем выступлении затронул и сферу социальной поддержки. Неработающие пенсионеры с трудовым стажем более 15 лет смогут сохранить свои пособия, вне зависимости от того, в какие регионы они намерены переехать на ПМЖ. Ранее 2 тыс. рублей дополнительно получали только те, кто уезжал в Тюменскую область или в пределах округа. В 2021 году более 150 семей смогут принять участие в программе по переселению с Ямала в любой регион страны.

Семьи из коренных малочисленных народов Севера при рождении третьего ребенка получат так называемый "чумовой" капитал в размере полумиллиона рублей. Это деньги для покупки материалов на строительство чума: шесты, доски, печь и так далее. Получение регионального материнского капитала при этом не отменяется.

"Коренные народы Севера — это хранители нашей земли и ее устоев. Возможность вести традиционный образ жизни напрямую связана с состоянием нашей экосистемы", - отметил Дмитрий Артюхов в докладе.

Не обошел стороной губернатор и тему спорта. Он заявил о создании в округе сети спортивных залов под названием "Северный характер". Они откроют свои двери в Лабытнанги, Губкинском, Новом Уренгое и Тарко-Сале. В 2020 году первый зал открыли в Салехарде, где ямальцы занимаются спортом – от фитнеса до ММА. Шесть спортивных комплексов в округе уже открыты, еще три достроят в этом году. Вскоре жители Пурпе, Ноябрьска, Уренгоя, Харампура, Пуровска и Харасавэя смогут похвастаться собственными новыми лыжными базами.