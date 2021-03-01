Светлана Ханжина: "Театру обязательно нужно говорить на табуированные темы"

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Театру обязательно нужно говорить на табуированные темы. Надо говорить о суициде, разводах родителей. Многие это игнорируют и считают, что это нельзя выпускать на поверхность. Мы считаем, что пришло время решать проблемы подростков, взаимоотношений отцов и детей.

Об этом заявила руководитель театральной мастерской "ТеМа" в Тюмени Светлана Ханжина в интервью корреспонденту "Тюменской линии" после пресс-показа "Бонни и Клайд. Тюмень" в МТЦ "Космос" 24 марта.

Участниками данного проекта стали 11 человек - воспитанники, родители театральной мастерской "ТеМа", молодежного театра "УЮТ" и простые жители города, которые прошли кастинг. Всего 10 дней шли репетиции под руководством режиссера из Хабаровска, председателя молодежного совета Союза театральных деятелей (СТД РФ) Виталия Федорова.

Трагическая история подростков из Пскова легла в основу его документальной постановки.

"Этот проект я создавал, потому что меня задела за живое это драма и еще из-за страха за своих детей. Мне помогает творчество справиться с этим. Тьма боится света. Из потемок своего страха, необразованности, невежества, эгоизма и слабого эмоционального интеллекта такие темы, которые мы представили на суд зрителей, нужно популяризировать, как можно больше рассказывать о них, чтобы предотвратить подобные трагедии среди предростков, детей", - уверен автор проекта.

Как заметила Светлана Ханжина, которая успела представить на суд зрителей постановку "Пусть они всегда танцуют" - свидетельства подростков, переживших развод родителей, - при реализации подобных проектов должна быть какая-то грань.

"Это нужно делать аккуратно, чтобы не скатиться в зону психотерапевтов. Искусство способно перерабатывать такие темы. Сегодня и герои проекта, и зрители вышли из стен "Космоса" изменёнными. Это и есть задача театра – делать такие работы, которые меняют людей", - резюмировала она.

Постановка "Бонни и Клайд. Тюмень" войдет в афишу МТЦ "Космос" с мая 2021 г. Премьеру спектакля представят во время работы II всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских коллективов "Малая сцена", 27 марта в 20 часов.

Анжела Лебедева