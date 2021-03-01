Героиня тюменского шоу "Свободное сердце" выбрала потенциальных женихов

| Фото: Тюменское время | Фото: Тюменское время

В Тюмени завершился кастинг на шоу "Свободное сердце". Первая серия передачи выйдет на телеканале "Тюменское время" 26 марта в 20 часов 30 минут, сообщает пресс-служба телеканала.

Сражаться мужчины будут за любовь ведущей Dipol FM Саши Тарабыкиной. По итогам отбора героиня шоу решила пока никого не исключать, она хочет познакомиться с участниками поближе.

Как рассказала Саша Тарабыкина, участники покоряли ее не только сюрпризами: были и те, кто вызвали неоднозначную реакцию. Один из мужчин прилетел из другой страны.

Решать, кто окажется самым романтичным, будут зрители. Они смогут проголосовать за участника, который, на их взгляд, лучше всего проявит себя на свидании с девушкой.