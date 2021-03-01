Югорчанка вышла в финал конкурса "Краса студенчества России"

«Краса студенчества России», архив | Фото: Российский союз молодежи «Краса студенчества России», архив | Фото: Российский союз молодежи

Студентка Сургутского государственного педагогического университета Анастасия Почтарёва вышла в финал конкурса "Краса студенчества России", проводимого Российским союзом молодежи.

Из 200 претенденток жюри отобрало 65 девушек из 42 регионов. Тюменок среди них нет. Очное состязание состоится с 11 по 16 апреля в Архангельске.

В конкурсную программу заочного этапа вошли оценка портфолио и тест по истории, с которым на 100 % справились более половины конкурсанток.

В финале участниц ждут новые испытания: самопрезентация, где необходимо оригинально рассказать о себе, своей деятельности и достижениях; орфографический диктант, литературный тест, фотоконкурс, дефиле и творческое выступление.

По итогам выберут 12 девушек, которые на гала-шоу 15 апреля в Архангельском театре драмы им. М. В. Ломоносова поборются за звание самой красивой студентки 2021 года.

Прямая трансляция гала-шоу будет доступна в официальном аккаунте программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" в социальной сети "ВКонтакте".

Организаторы отмечают, что проект предоставляет участницам возможность не только раскрыть свой творческий потенциал, но и представить красоту, как совокупность духовных качеств, интеллектуальных, спортивных, творческих способностей и внешних данных участниц.