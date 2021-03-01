Сергей Осинцев: Тюменский большой драматический театр может конкурировать с ведущими мировыми площадками

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Современный театр движется вместе с миром, который его окружает, создает спектакли, понятные аудитории. Он мобильный, интерактивный, яркий, но, как и прежде, это в первую очередь живое взаимодействие зрителя и актера, лицом к лицу, глаза в глаза, с живыми эмоциями, которые каждый раз ощущаются по-новому.

Такое мнение выразил директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев в профессиональный праздник для актеров во всем мире.

Он отметил, что обычно этот день труппа отмечает шумно и заметно, организует спецпроекты ко Дню театра, вечерние и ночные экскурсии, но в 2021 году все проходит более спокойно. Актеры сосредоточены на репетиции нового проекта - мюзикла "Семейка Аддамс", который тюменцы увидят в июне. Труппа репетирует с утра до позднего вечера и просто-напросто физически артисты не смогли что-то особенное подготовить к празднику.

Оглядываясь на итоги 2020 года, Сергей Осинцев отметил, что, несмотря на ограничения и временное закрытие театра, год был насыщенным. Актеры не переставали общаться со зрителями, было много интернет-проектов, активно развивался Youtube-канал ТБДТ. Зрители поддерживали любимый театр не только морально, но и финансово, через проект "Антивирус ТБДТ".

"Мы не переставали работать. Ощущение, что у нас не было отпуска. После ограничений мы открылись 3 сентября и с той поры не останавливаемся. Количество зрителей не уменьшилось, несмотря на сокращение по рассадке. Видимо, люди соскучились по театру, и показатели у нас не хуже, чем в предыдущие годы", - подчеркнул Сергей Осинцев.

Говоря о мечте, связанной с работой, руководитель ТБДТ признался, что очень хочется начать зарубежную гастрольную деятельность, хотя бы с ближнего зарубежья, потому что труппа находится в таком состоянии, когда хочется покорять огромное количество городов и стран. "О нас много говорят, нас приглашают в другие регионы, но хочется сдвинуться за пределы собственной родины, показать театр со всех сторон и там, где о нас не знают. Хочется, чтоб о Сибири, помимо медведей и нефти, говорили, что там есть прекрасный театр, Тюменский драматический, который может конкурировать с ведущими мировыми площадками", - рассказал Сергей Осинцев.

Александр Лабыкин, Дарья Казакова