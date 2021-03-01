Тюменский театр кукол празднует 75-летие

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

75-летний юбилей отмечает сегодня, во Всемирный день театра, Тюменский театр кукол. Директор учреждения, заслуженный работник культуры РФ Василий Пустыльников рассказал, что в честь праздника труппа подготовила необычный пластический спектакль, где властвуют куклы. Его показ начнется 27 марта в 14 часов.

Директор театра отметил, что март - в целом насыщенный важными датами для артистов месяц. 21 марта они праздновали Международный день кукольника, а 25 марта - день работников культуры. Юбилейная дата - это не только праздник, но и своеобразный творческий отчет, в качестве такого отчета и выступит уникальный пластический спектакль, который больше не повторится в программе.

"Кукольный театр - это, прежде всего, визуальное искусство, и роль художника, может, даже на шаг впереди, нежели режиссерская. Многое от этого зависит. Поэтому современный театр кукол - это современные технологии, которые должны обогащать и дополнять спектакли - это и видео, и 3D, и какие-то механические устройства, подъемники, позволяющие актерам "летать", а куклам - перемещаться необычным образом. Современные сценические технологии плюс хорошая, интересная режиссура, хорошие сценарии - это и есть современный кукольный театр", - уверен Василий Пустыльников.

При этом классические постановки совсем отметать не стоит, подчеркивает директор театра. Они особенно актуальны для ребят, которые еще не достигли 12 лет. В качестве примера руководитель учреждения привел теремок, висящий на стене в театре: механические движущиеся игрушки внутри него настолько завораживают ребят, что они откладывают смартфоны и глядят на действо, открыв рот. Для них это какая-то магия.

Говоря о планах на 2021 год, Василий Пустыльников рассказал, что труппа будет активно продвигать и расширять репертуар малого зала. Это спектакли "Невероятные приключения маленькой птички" и "Мойдодыр". Директор театра пояснил, что работа сосредоточилась на небольших постановках, потому что для школьников спектакли пока что не проводят из-за ограничений Роспотребнадзора. В малый зал приходят семьи с маленькими детьми, и он очень востребован.

"2020 год мы пережили, как и все - были страхи и неудобства. У актеров возникала депрессия, что профессия актера больше не нужна, и неясно было, как все будет развиваться. Сейчас, слава богу, мы выходим из пандемии более-менее оптимистично, мы преодолели все страхи и сохранили состав театра на сто процентов. За время режима ограничений у нас было много онлайн-проектов, порядка сотни. Мы снимали и юбилейные ролики - творческие портреты актеров, режиссеров, художников. Весь 2020 год мы не сидели, а работали", подчеркнул директор Тюменского театра кукол.

Александр Лабыкин, Дарья Казакова