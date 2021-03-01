Тюменские театры осваивают новые форматы и проекты

| Фото: театр "Мимикрия" | Фото: театр "Мимикрия"

Междисциплинарные проекты, цифровые спектакли, постановки для одного человека, спектакли – променады, перформансы наиболее актуальны и востребованы у современного театрального зрителя. Об этом рассказали руководитель МТЦ "Космос" Илья Титов и руководитель художественного отдела театрального центра Маша Хайбуллина в преддверии Всемирного Дня театра 27 марта.

Непростой 2020 год для тюменских театров стал временем возможностей: спектакли проводили в новых форматах, для связи со зрителями использовали цифровые средства коммуникации.

"Современный театр- это про то, что нас окружает: мессенджеры, современные технологии. Искусство не может пройти мимо этой неотъемлемой части жизни любого человека. Здорово, что внимание и фокус как создателей, так и зрителей пересеклись, одни креативили, другие с удовольствием пробовали этот продукт", - отметил Илья Титов.

Ближайшим проектом ТМЦ "Космос" станет конкурс "Цех". Участники первой волны подали около 50 заявок, предложив интересные экспериментальные проекты.

"Приоритетным направлением был цифровой театр, и такие заявки есть. Значит, год прошел плодотворно и мы смогли убедить, что это интересное направление. Мы всегда радеем за эксперименты, особенно в рамках конкурса поддержки", - сказала Маша Хайбуллина.

В театре "Мимикрия" активно готовятся к фестивалю "Сны улиц". В 2020 году, подстроившись под реалии пандемии, организаторы переместили его тюменские дворы, устроив шествие театров в разных микрорайонах города. В 2021-м планируют впечатлить зрителей размахом и продолжительностью.

"Мы расширяемся, делаем фестиваль больше и хотим провести его не одним днем, а в течение нескольких дней. Скорее всего, освоим новые локации. Уличные театры вообще набирают обороты, раньше это была история не для всех", - рассказала режиссер театра "Мимикрия" Майа Шульц.

Новые проекты запустит центр современной драматургии "Четкий театр". У тюменцев есть возможность поучаствовать в постановках. Специально для непрофессиональных актеров будут запущены курсы профмастерства.

"Их будут вести профессиональные актеры театра "Ангажемент" и режиссеры. Мы также хотим запустить проект "Плохая музыка", приглашая сначала представителей тюменского андеграунда играть электронную музыку. Кроме того, вместе с "Ангажементом" планируем запустить иммерсивный спектакль "Я убил царя", – рассказал директор центра современной драматургии "Четкий театр" Вадим Кодзаев.

Татьяна Ковалева