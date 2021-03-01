Пьяным водителем школьного автобуса в Тюменском районе занялась прокуратура
В Тюменской области организована проверка по факту допуска к управлению школьным автобусом пьяного водителя, сообщает региональная прокуратура.
Напомним, утром 26 марта сотрудники полка ДПС выявили признаки алкогольного опьянения у водителя автобуса, перевозившего учеников Червишевской средней школы Тюменского района. В автобусе находилось 19 детей.
На водителя составили материал за управление ТС в состоянии опьянения. Детей довез до школы другой автобус. Госинспекторы технического надзора ГИБДД проверят организацию пассажирских перевозок в Червишевской школе.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку исполнения законодательства при перевозке детей. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.