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Пьяным водителем школьного автобуса в Тюменском районе занялась прокуратура

Общество, 12:07 26 марта 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области организована проверка по факту допуска к управлению школьным автобусом пьяного водителя, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, утром 26 марта сотрудники полка ДПС выявили признаки алкогольного опьянения у водителя автобуса, перевозившего учеников Червишевской средней школы Тюменского района. В автобусе находилось 19 детей.

На водителя составили материал за управление ТС в состоянии опьянения. Детей довез до школы другой автобус. Госинспекторы технического надзора ГИБДД проверят организацию пассажирских перевозок в Червишевской школе.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку исполнения законодательства при перевозке детей. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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# проверка , прокуратура , школьный автобус

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