Сбербанк на Урал обновил программу "Билет в будущее"

| Фото: sberbank-insurance.ru/policy/bilet_v_budushee | Фото: sberbank-insurance.ru/policy/bilet_v_budushee

Программу накопительного страхования жизни "Билет в будущее" обновила дочерняя компания Сбербанка СК "Сбербанк страхование жизни". Как сообщает пресс-служба финучреждения, она пополнилась новыми страховыми рисками с дополнительными выплатами и теперь обеспечивает защитой не только взрослых, но и детей.

Обновленный "Билет в будущее" появился во всех отделениях Сбербанка в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, а также в Республике Башкортостан, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Программа позволяет накопить на будущее с базовым и расширенным страховым покрытием, а также сформировать финансовый резерв для детей.

Получить "Билет в будущее" можно, формируя накопления в течение 5, 7, 10 или 15 лет. Клиент сам выбирает периодичность (ежемесячно, раз в год или единовременно) и комфортную сумму взносов (минимум — от 2 000 рублей в месяц, 24 000 рублей в год или 120 000 рублей единовременно).

Расширенная программа, помимо базовых рисков, защищает клиента на случай получения инвалидности. Если клиент не сможет производить взносы вследствие наступления страхового случая по этому риску, страховая компания продолжит делать на него регулярные взносы; при этом, если инвалидность установлена в результате несчастного случая, клиент получит дополнительную выплату.

При заключении полиса НСЖ для накоплений на детей, страховая защита будет распространяться не только на взрослого, но и на ребенка. Ребенок будет застрахован в том числе на случай травмы, полученной в образовательном учреждении.

"В 2020 году клиенты Уральского банка Сбербанка заключили 41 тысячу новых договоров накопительного страхования жизни. Большинство договоров оформляют на срок от 6 до 10 лет, а средняя сумма, которую хотят накопить жители Урала при помощи НСЖ, составляет 600 тысяч рублей, по программе "Билет в будущее" - 350 тысяч рублей. Теперь она позволяет формировать не только детские накопления, но и семейные, при этом выбирая страховое покрытие - базовое или расширенное. Оформить полис по новой программе можно в отделениях Сбербанка по всей стране, в том числе на Урале", - сообщил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Ежегодно, имея договор по программе "Билет в будущее", можно получить налоговый вычет в размере до 13 % от суммы взносов по договору (но не более 15 тыс. 600 рублей в год). Дополнительный сервис для клиентов расширенной и детской программ — налоговый консультант, который заполнит декларацию З-НДФЛ и поможет вернуть часть уплаченного налога.

По детской программе клиентам также доступна услуга "Образовательный консьерж". Образовательный консультант помогает родителям подобрать для своих детей подходящий вуз, кружок или спортивную секцию, педагога или репетитора, психолога или логопеда, найти скидки и интересные предложения по досугу для ребенка.