Более 32 тысяч россиян станут волонтерами голосования за благоустройство общественных пространств

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 32 тыс. жителей России зарегистрировались в команду добровольцев по поддержке общероссийского голосования за объекты благоустройства, сообщает Минстрой РФ.

Единое онлайн-голосование за объекты благоустройства пройдет на специальной платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Волонтеры из числа неравнодушных, активных жителей расскажут горожанам о проектах формирования городской среды, выставленных на обсуждение, о работе платформы и возможности повлиять на то, как будет развиваться город.

Помимо этого, они помогут жителям проголосовать упрощенно, "на месте" — для этого у волонтеров будет облегченная версия платформы, а гражданину для голосования понадобится лишь номер телефона. Волонтерские штабы создадут в каждом субъекте Российской Федерации.

В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Отдать свой голос можно за парки и набережные, обновленные скверы и улицы, площади, а также за дизайн-проекты общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров отметил, что такой отклик на призыв присоединиться к проекту голосования за благоустройство наглядно показывает, насколько важна для граждан тема городской среды.

"Добровольцы окажут неоценимую поддержку — благодаря им максимальное число граждан узнает о том, что они могут принимать участие в жизни города и что делать это очень просто", - отметил он.