  • 26 марта 202126.03.2021пятница
  • USD76,1741
    EUR89,9768
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Туроператор выплатит тюменке компенсацию морального вреда

Общество, 16:25 26 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Роспотребнадзор помог тюменке взыскать с туроператора убытки и компенсацию морального вреда. ООО "АЛЕАН" выплатит 8 тыс. 664 рубля, в том числе, за уклонение от добровольного удовлетворения требований потребителя.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, тюменка заключила и полностью оплатила договор с турагентом о поездке двух человек в Абхазию на 74 тыс. 300 рублей.

На предварительной онлайн-регистрации на обратный рейс с вылетом 15 сентября 2020 года пассажирам сообщили, что рейс отменен. Эту информацию предварительно не довели до туристов, которым пришлось самостоятельно покупать билеты другой авиакомпании дороже на 3 тыс. 776 рублей.

Вернувшись домой туристы обратились к туроператору ООО "АЛЕАН" с претензией о возмещении стоимости приобретенных билетов, однако компания согласилась вернуть лишь стоимость обратных билетов, предусмотренных турпродуктом. В возмещении иных убытков пассажирам было отказано.

Это послужило основанием для обращения в суд. Мировой судья удовлетворил требования потребителя. С ООО "АЛЕАН" в пользу истца взысканы убытки в размере 3 тыс. 776 рублей, компенсация морального вреда в размере 2 тыс. рублей, а также санкция за уклонение от добровольного удовлетворения требований потребителя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Роспотребнадзор , суд , туристы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:17 26.03.2021В Тюмени пройдет фестиваль настольных игр
17:06 26.03.2021Школьников Тюменской области приглашают в новый сезон "Большой перемены"
16:34 26.03.2021Подсветку железнодорожного вокзала в Тюмени отключат в "Час Земли" в субботу
16:25 26.03.2021Туроператор выплатит тюменке компенсацию морального вреда