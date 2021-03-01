Туроператор выплатит тюменке компенсацию морального вреда

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Роспотребнадзор помог тюменке взыскать с туроператора убытки и компенсацию морального вреда. ООО "АЛЕАН" выплатит 8 тыс. 664 рубля, в том числе, за уклонение от добровольного удовлетворения требований потребителя.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, тюменка заключила и полностью оплатила договор с турагентом о поездке двух человек в Абхазию на 74 тыс. 300 рублей.

На предварительной онлайн-регистрации на обратный рейс с вылетом 15 сентября 2020 года пассажирам сообщили, что рейс отменен. Эту информацию предварительно не довели до туристов, которым пришлось самостоятельно покупать билеты другой авиакомпании дороже на 3 тыс. 776 рублей.

Вернувшись домой туристы обратились к туроператору ООО "АЛЕАН" с претензией о возмещении стоимости приобретенных билетов, однако компания согласилась вернуть лишь стоимость обратных билетов, предусмотренных турпродуктом. В возмещении иных убытков пассажирам было отказано.

Это послужило основанием для обращения в суд. Мировой судья удовлетворил требования потребителя. С ООО "АЛЕАН" в пользу истца взысканы убытки в размере 3 тыс. 776 рублей, компенсация морального вреда в размере 2 тыс. рублей, а также санкция за уклонение от добровольного удовлетворения требований потребителя.