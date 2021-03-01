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Музыка из мультфильмов "Том и Джерри", "Холодное сердце" прозвучит в тюменском музее

Общество, 19:31 26 марта 2021

музейный комплекс им. И.Я. Словцова | Фото: музейный комплекс им. И.Я. Словцова

Концерт "Disney Jazz" начнется в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 28 марта в 16 часов, сообщает организаторы.

Это совместный проект музейного комплекса и группы "Jazz Street". Музыканты исполнят знаменитые саундтреки из мультфильмов: "Анастасия", "Красавица и чудовище", "Холодное сердце", "Леди и бродяга", "Том и Джерри" и других мультфильмов.

"Самые яркие моменты из мультфильмов покажем на экране, ведь что может быть лучше приключений легендарных героев в сопровождении знакомых мелодий", – рассказали организаторы.

Стоимость: 500 рублей. Возрастная категория: 6+.

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# концерт , Музейный комплекс , мультфильмы

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