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На улице Магнитогорской в Тюмени временно ограничат движение

Общество, 18:13 26 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На участке ул. Магнитогорской в Тюмени с 27 марта будет ограничено движение, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение на участке от ул. Пархоменко до дома № 123 по ул. Московский тракт вводится до 6 апреля и связано со строительством теплосети. Схемы объезда: улицы 9 Января и Пархоменко.

Участников движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

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# ограничение движения

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