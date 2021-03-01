На улице Магнитогорской в Тюмени временно ограничат движение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На участке ул. Магнитогорской в Тюмени с 27 марта будет ограничено движение, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение на участке от ул. Пархоменко до дома № 123 по ул. Московский тракт вводится до 6 апреля и связано со строительством теплосети. Схемы объезда: улицы 9 Января и Пархоменко.

Участников движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.