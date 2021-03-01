В Тюмени краеведы к 435-летию города проводят экскурсии онлайн

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цикл краеведческих видеоэкскурсий по улицам Тюмени к 435-летию города разработали сотрудники Информационно-библиотечного центра для молодежи Дарья Михнова и Валентина Усольцева, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

"В 2021 году нашему городу исполняется 435 лет. Это отличный повод лучше узнать Тюмень и вспомнить его историю. По этому случаю запускаем рубрику "Тюмень между прошлым и будущим" в группе библиотеки "Библиотечный центр для молодежи" в социальной сети ВКонтакте", – сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Об интересных фактах и истории города расскажут профессиональные краеведы Сергей Егоров, Владимир Полищук, Владимир Калининский и экскурсоводы Ольга Лукошкова, Людмила Суппес.

Выпуски будут выходить один раз в месяц с марта по июль. В первом мартовском выпуске экскурсовод Ольга Лукошкова рассказала об истории Цветного бульвара от Базарной площади до концепции современного парка.