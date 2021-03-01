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В Тобольском кремле на час отключат освещение опор

Общество, 19:09 26 марта 2021

Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Опоры освещения Тобольского кремля погасят в рамках международной экологической акции "Час Земли" 27 марта, сообщает тобольский музей-заповедник.

Освещение будет отключено с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут.

Массовая экологическая акция "Час Земли" предполагает отключение света и электроприборов в домах и здания на один час. Участниками акции выступают миллионы людей из 180 стран. В последнюю субботу марта свою подсветку гасят тысячи архитектурных памятников мира, включая Эйфелеву башню, Биг-Бен и Колизей.

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# Тобольский кремль , Час Земли

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