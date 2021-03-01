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800 юных дзюдоистов из разных регионов встретятся на турнире в Ишиме

Спорт, 19:20 26 марта 2021

центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Юные тюменские дзюдоисты поборются на татами Ишима 27 и 28 марта. Межрегиональный турнир соберет более 800 спортсменов, сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Ожидается участие дзюдоистов 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 годов рождения из Алтайского и Пермского краев, Омской, Новосибирской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого округов и других субъектов РФ.

"У меня есть воспитанники 2010 года рождения, для них это будут первые выездные соревнования. Для 2009 года – проверка сил перед официальным днем борьбы, который состоится 4 апреля и будет отборочным на первенство УФО среди спортсменов до 13 лет. Посмотреть, как дети "стоят на ногах", что делать, как чувствуют себя в условиях соревнований", - рассказала тренер центра "Тюмень-дзюдо" Ирина Артеменко.

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# дзюдо , Ишим

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