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Двое взрослых и двое детей пострадали в "пьяной" аварии на трассе Тюмень - Курган

Происшествия, 17:22 26 марта 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в аварии, которую спровоцировала пьяный водитель на трассе Курган – Тюмень, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На 174-м километре дороги в районе с. Червишево столкнулись Toyota и "Нива".

"По предварительной информации, иномарка выезжала со второстепенной дороги и не пропустила "Ниву", в которой ехала семья с двумя детьми", – рассказали в Госавтоинспекции.

Всем четырем пострадавшим медики оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, травмированы трое пассажиров "Нивы", в том числе трехлетняя девочка, шестилетний мальчик, а также 42-летняя водитель иномарки.

"Водитель машины Toyota находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила, что выпила несколько глотков спиртного у магазина", – добавили в ГИБДД.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются. Движение по федеральной автодороге не затруднено и не ограничено.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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