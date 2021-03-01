Двое взрослых и двое детей пострадали в "пьяной" аварии на трассе Тюмень - Курган
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в аварии, которую спровоцировала пьяный водитель на трассе Курган – Тюмень, сообщает региональная Госавтоинспекция.
На 174-м километре дороги в районе с. Червишево столкнулись Toyota и "Нива".
"По предварительной информации, иномарка выезжала со второстепенной дороги и не пропустила "Ниву", в которой ехала семья с двумя детьми", – рассказали в Госавтоинспекции.
Всем четырем пострадавшим медики оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, травмированы трое пассажиров "Нивы", в том числе трехлетняя девочка, шестилетний мальчик, а также 42-летняя водитель иномарки.
"Водитель машины Toyota находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила, что выпила несколько глотков спиртного у магазина", – добавили в ГИБДД.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются. Движение по федеральной автодороге не затруднено и не ограничено.