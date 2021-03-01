Портфель привлеченных средств ВТБ в Тюменской области превысил 150 млрд рублей

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Почти вдвое увеличился объем средств, размещенных в ВТБ жителями и предприятиями Тюменской области, по итогам 2020 года. Это 154,4 млрд рублей, сообщает финансовое учреждение. Кредитный портфель банка в регионе за год вырос на 25 % — до 71,7 млрд рублей.

Объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ в Тюменской области в 2020 году вырос в 1,5 раза и превысил 62,3 млрд рублей. Эту динамику в первую очередь обеспечил интерес к инвестиционным продуктам, на которые теперь приходится более четверти портфеля. За год вложения тюменцев в данные инструменты в ВТБ практически удвоились и на 1 января 2021 года составили 16,5 млрд рублей.

Аналогичный тренд банк фиксирует и в Private Banking. За 2020 год портфель инвестпродуктов по данному направлению вырос на 79 % — до 8 млрд рублей. В целом объем средств тюменских VIP-клиентов под управлением ВТБ увеличился на треть и превысил 23 млрд рублей.

Также в 2020 году в ВТБ активно размещали свободные средства компании Тюменской области. Объем средств юридических лиц на счетах и депозитах ВТБ в регионе за год вырос почти в 2,5 раза — до 92,1 млрд рублей, в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса — на 16%, до 30,5 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка в Тюменской области на 1 января составил 51,8 млрд рублей (+20 %). В его структуре на ипотечные займы приходится 29,6 млрд рублей (+25 %), на кредиты наличными – 18,4 млрд рублей (+16 %), автокредиты – 2,6 млрд рублей (+8 %).

Главным драйвером розничного кредитования в 2020 году была ипотека: порядка 6,8 тыс. тюменских семей оформили в ВТБ жилищные займы на сумму свыше 14,7 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза превышает выдачи 2019 года и является рекордом за всю историю работы банка в регионе. В том числе более 1,4 тыс. сделок на 3,3 млрд рублей клиенты провели в рамках льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках. Кроме того, в 2020 году ВТБ впервые провел в Тюменской области полностью дистанционную ипотечную сделку, а всего за год тюменцы оформили в банке в онлайн-формате свыше 65 жилищных кредитов.

Общая сумма заемных средств, выданных ВТБ тюменцам в 2020 году, насчитывает 27,3 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2019 году. В том числе 11 млрд приходится на кредиты наличными (+17 %), и 1,7 млрд — на автокредиты (+22 %).

ВТБ в 2020 году также тесно сотрудничал с бизнесом региона. Корпоративный кредитный портфель банка в Тюменской области по итогам года вырос на 39 %, до 19,9 млрд рублей, в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса – в 1,5 раза, до 14,5 млрд рублей. В отраслевой структуре наиболее существенные доли принадлежат предприятиям строительного сектора и сферы энергетики.

Также у бизнеса региона были востребованы документарные продукты. За год банк в 1,5 раза увеличил портфель гарантий и аккредитивов, предоставленных тюменским компаниям – до 9,4 млрд рублей, в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса – на 60 %, до 9 млрд рублей.

В 2020 году ВТБ вел активную работу по реализации программ государственной поддержки МСП в Тюменской области. Общий портфель в рамках льготных инструментов превысил 3,6 млрд рублей, в том числе около 2,4 млрд приходится на программу с Минэкономразвития № 1764, свыше 1,1 млрд рублей — на программы поддержки занятости в период пандемии коронавируса.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов, отметил: "В 2020 году на рынке наметились такие долгосрочные тенденции, как персонализация обслуживания и глобальный переход банковских услуг в digital-среду. ВТБ находится в авангарде данных трендов. В частности, в минувшем году мы первыми в регионе провели полностью цифровые сделки по ипотеке и автокредитованию, а также упростили сам процесс оформления этих и других продуктов. Наша цель на 2021 год – обеспечить для жителей и компаний Тюменской области лучший сервис как в офисной сети, так и в дистанционных каналах".