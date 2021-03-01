Ишимцев приглашают на мастер-класс по публичным выступлениям

Фото: мультицентр "Моя территория". Архив Фото: мультицентр "Моя территория". Архив

Мастер-класс по публичным выступлениям "Он говорит за тебя" состоится в ишимском мультицентре "Моя территория" 2 апреля.

Участники узнают, как побороть страх перед выступлениями и говорить так, чтобы тебя запомнили. Спикер - руководитель мультицентра, эксперт по публичным выступлениям Павел Ханжин.

"Я придерживаюсь такого мнения: публичные выступления — это просто, но только если ты в это веришь. Если ты научишься выступать перед публикой, тогда ты сможешь управлять вниманием людей и побуждать их к действию", - сказал он.

Ханжин поделится лайфхаками по привлечению внимания зрителя, пишет "Мегатюмень".