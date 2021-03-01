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Тюменские подростки отправятся в эколого-краеведческую экспедицию

Общество, 14:52 27 марта 2021

Фото: pioner72.ru. Архив.

Около сотни тюменских подростков под руководством местных экспертов отправятся в эколого-краеведческую экспедицию летом 2021 года.

Две недели подростки будут жить в палатках в Вагайском районе, они будут наблюдать за растениями и животными. "В первые дни экспедиции ребятам предоставляется возможность посетить все направления и выбрать то, которое больше нравится, чтобы заниматься им на протяжении всей смены. По итогу экспедиции ребята напишут исследовательские работы", – рассказала "Вслух.ру" координатор ТООДД "ЧИР" Наталья Максимова.

Экспедиция "ЧИР" запланирована на 13-27 июля. Уже несколько лет организаторы экспедиции замечают, что детям проще общаться в онлайне.

"Трудности у ребят возникают сразу – жить в палатке им приходится впервые. Даже обычная стирка для детей становится чем-то удивительным – многие привыкли к благам цивилизации. Отсутствие стабильной мобильной связи и интернета тоже превращается в препятствие, но уже через несколько дней, когда ребята узнают друг друга лучше, трудности становятся не такими уж заметными", – пояснила Наталья Максимова.

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