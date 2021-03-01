В Тюмени сняли автобус с маршрута для проверки на наличие взрывчатки
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Сотрудники Росгвардии не нашли взрывчатых веществ при обследовании автобуса в Тюмени 27 марта. Поводом для проверки стал бесхозный рюкзак, оставленный пассажиром.
Автобус, следующий по 36 маршруту, был остановлен около Центрального рынка, территорию оцепили.
"На месте работали специалисты инженерно-досмотровой группы. Взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено", – рассказали в Управлении Росгвардии Тюменской области.
Инна Пахомова