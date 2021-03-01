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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени сняли автобус с маршрута для проверки на наличие взрывчатки

Происшествия, 16:56 27 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Росгвардии не нашли взрывчатых веществ при обследовании автобуса в Тюмени 27 марта. Поводом для проверки стал бесхозный рюкзак, оставленный пассажиром.

Автобус, следующий по 36 маршруту, был остановлен около Центрального рынка, территорию оцепили.

"На месте работали специалисты инженерно-досмотровой группы. Взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено", – рассказали в Управлении Росгвардии Тюменской области.

Инна Пахомова

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# общественный транспорт , Росгвардия

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