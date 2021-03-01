Более 150 тысяч тюменцев получили помощь в центрах дистанционного сопровождения пациентов

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком" Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

В Тюменской области работают центры дистанционного сопровождения пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Специалисты провели 151 тыс. 437 консультаций пациентов с ноября по март 2021 года.

Выписано 7 тыс. 95 листов временной нетрудоспособности, 68 тыс. 778 электронных рецептов на удаленном консультировании, в том числе 13 тыс. 107 рецептов - льготным пациентам с коронавирусной инфекцией.

Консультативная помощь оказывается взрослым пациентам с легкой и бессимптомной формами COVID-19, больным с пневмонией, а также контактным лицам и пациентам из групп повышенного риска.

Кроме того, с помощью регионального мобильного приложения "Телемед-72" врачи провели 1 тыс. 520 консультаций. Сервис "Только спросить" поможет пациенту в формате чата задать вопрос администратору поликлиники о режимах работы кабинетов, прохождении флюорографии, посещения кабинета раннего выявления заболеваний, выписке из амбулаторной карты , пишет "АиФ - Западная Сибирь".