Тюменцы успешно выступили на фестивале КВН в Сочи
Тюменские команды успешно выступили на международном фестивале КВН "КИВИН-2021" в Сочи, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.
Участие в нем приняли 510 команд, среди них - команда КВН "Алое Лера" из Тюменского государственного университета и команда "О, Роза, Роза", в составе которой чемпионы двух прошлых сезонов лиги "Тюмень".
Удачно выступила и тюменская команда "Сделано в Сибири", в составе которой студентка Многопрофильного колледжа ТИУ Вика Артемова, игравшая в прошлом сезоне в лиге "Тюмень" в команде "Кин-дза-дза".
По итогам фестиваля в высшей лиге в новом 60-ом юбилейном сезоне международного Союза КВН будет играть выпускник тюменского клуба КВН Павел Широков в составе команды "G-Drive" и редактор лиги "Тюмень" Андрей Меженный в составе команды "ИП Бондарев" (Ямало-Ненецкий АО).
"Какие тюменские команды поедут на "КИВИН-2022" определит новый юбилейный тридцатый сезон нашей лиги. Фестиваль сезона стартует уже 1 апреля. В нем примут участие тюменские студенческие команды и юные любители юмора", - рассказала директор лиги КВН "Тюмень" Лариса Антропова.
Стоит отметить, что "КИВИН-2021" проводился с соблюдением мер профилактики.