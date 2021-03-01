Тюменцы успешно выступили на фестивале КВН в Сочи

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменские команды успешно выступили на международном фестивале КВН "КИВИН-2021" в Сочи, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участие в нем приняли 510 команд, среди них - команда КВН "Алое Лера" из Тюменского государственного университета и команда "О, Роза, Роза", в составе которой чемпионы двух прошлых сезонов лиги "Тюмень".

Удачно выступила и тюменская команда "Сделано в Сибири", в составе которой студентка Многопрофильного колледжа ТИУ Вика Артемова, игравшая в прошлом сезоне в лиге "Тюмень" в команде "Кин-дза-дза".

По итогам фестиваля в высшей лиге в новом 60-ом юбилейном сезоне международного Союза КВН будет играть выпускник тюменского клуба КВН Павел Широков в составе команды "G-Drive" и редактор лиги "Тюмень" Андрей Меженный в составе команды "ИП Бондарев" (Ямало-Ненецкий АО).

"Какие тюменские команды поедут на "КИВИН-2022" определит новый юбилейный тридцатый сезон нашей лиги. Фестиваль сезона стартует уже 1 апреля. В нем примут участие тюменские студенческие команды и юные любители юмора", - рассказала директор лиги КВН "Тюмень" Лариса Антропова.

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Стоит отметить, что "КИВИН-2021" проводился с соблюдением мер профилактики.