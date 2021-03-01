Тюменцы проголосуют за лучший вариант благоустройства территории в районе ММС

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Каким будет благоустройство территории в районе ул. 70 лет Октября, тюменцы решат онлайн-голосованием, сообщает городская администрация.

Благоустройство начнется в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Познакомиться с вариантами дизайн-проектов преобразования этого пространства можно будет на платформе онлайн-голосования с 26 апреля по 30 мая.