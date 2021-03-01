Кто может бесплатно получить прививку от клещевого энцефалита, рассказали в ЦУР Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатные прививки от клещевого энцефалита ставят только людям из группы риска. По большей части это работники леса, сообщает Центр управления регионом Тюменской области.

110 тыс. доз вакцины от клещевого энцефалита поступило в Тюменскую область. Отмечен рост интереса к профилактике заболевания.

Поставить прививку от энцефалита можно за свой счет в центрах: "Мать и дитя", "Доктор Арбидайло", "Доктор А", "Семейный доктор", "ЮниМед", "Медис" и других частных клиниках. Услугу можно получить и в городских поликлиниках. Цена услуги в частных клиниках составляет от 590 до 1500 рублей.

"Вакцины ставятся добровольно, однако медики не советуют экономить на этой прививке: Тюменская область является территорией с высоким уровнем распространения клещей", - отметили в ЦУР.