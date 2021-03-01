  • 29 марта 202129.03.2021понедельник
  • USD75,7576
    EUR89,2576
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольский "Ирбис-Нефтехимик" одержал победу в домашнем туре

Спорт, 16:18 29 марта 2021

ДЮСШ №2 | Фото: ДЮСШ №2

Баскетбольный клуб "Ирбис-Нефтехимик" одержал победу в третьем туре полуфинального раунда первенства России среди команд юниоров до 19 лет в Тобольске, сообщает городская ДЮСШ №2.

На счету тоболяков четыре победы в пяти матчах. Они уступили лишь команде "СУОР" из Ставропольского края. В заключительной игре тура тоболяки переиграли команду "СШОР по ИВС" из Твери - 76:65. Этот коллектив занял вторую строчку. На третьей расположилась команда "Уфимец-юниор" из Уфы.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# баскетбол , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:18 29.03.2021Тобольский "Ирбис-Нефтехимик" одержал победу в домашнем туре
15:04 29.03.2021Тюменские волейболисты завершили сезон на седьмом месте
14:12 29.03.2021Дзюдоистка Дарья Давыдова выиграла бронзу на татами Тбилиси
11:29 29.03.2021Тобольские баскетболисты с поражения начали выступление в плей-офф