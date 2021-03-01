Тобольский "Ирбис-Нефтехимик" одержал победу в домашнем туре

| Фото: ДЮСШ №2 | Фото: ДЮСШ №2

Баскетбольный клуб "Ирбис-Нефтехимик" одержал победу в третьем туре полуфинального раунда первенства России среди команд юниоров до 19 лет в Тобольске, сообщает городская ДЮСШ №2.

На счету тоболяков четыре победы в пяти матчах. Они уступили лишь команде "СУОР" из Ставропольского края. В заключительной игре тура тоболяки переиграли команду "СШОР по ИВС" из Твери - 76:65. Этот коллектив занял вторую строчку. На третьей расположилась команда "Уфимец-юниор" из Уфы.