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Мошенник из соцсети обманул жительницу Богандинского

Происшествия, 18:41 29 марта 2021

департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени

Жительница п. Богандинский лишилась 30 тыс. рублей, попавшись на уловки мошенников в социальной сети, сообщает управление МВД по Тюменскому району.

Полицейские выяснили, что 28-летняя потерпевшая получила от имени знакомого сообщение о срочном займе и перевела деньги через мобильное приложение на счет неустановленного банка. Позже выяснилось, что страницу знакомого в соцсети взломали мошенники.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# мошенничество , уголовное дело

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