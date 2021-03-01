Мошенник из соцсети обманул жительницу Богандинского

| Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени

Жительница п. Богандинский лишилась 30 тыс. рублей, попавшись на уловки мошенников в социальной сети, сообщает управление МВД по Тюменскому району.

Полицейские выяснили, что 28-летняя потерпевшая получила от имени знакомого сообщение о срочном займе и перевела деньги через мобильное приложение на счет неустановленного банка. Позже выяснилось, что страницу знакомого в соцсети взломали мошенники.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.