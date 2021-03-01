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Тюменские студенты представили новый метод ускоренного заживления постоперационного шва

Общество, 18:53 29 марта 2021

пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2»

Новый метод по ускоренному заживлению шва после операции у детей представили студенты Тюменского медуниверситета. Научная работа заняла первое место на международной онлайн-конференции "Новые горизонты детской хирургии", которая прошла в рамках Всероссийского научного форума с международным участием "Неделя молодежной науки – 2021", сообщает Тюменский ГМУ.

В эксперименте студенты Яна Балуева, Александра Клочкова, Максим Тарасов под руководством заведующего кафедрой детской хирургии Тюменского ГМУ Михаила Аксельрова использовали новое антимикробное покрытие - дезитол B-04 и обычную асептическую марлевую повязку. Благодаря методу время заживления шва после операции у маленьких пациентов сократится, а риск возникновения воспалительных осложнений значительно уменьшится. Результаты показали, что использование покрытия дезитол B-04 целесообразно особенно в условиях стационара.

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# Медицина , Тюменский ГМУ

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