Тюменские студенты представили новый метод ускоренного заживления постоперационного шва

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2»

Новый метод по ускоренному заживлению шва после операции у детей представили студенты Тюменского медуниверситета. Научная работа заняла первое место на международной онлайн-конференции "Новые горизонты детской хирургии", которая прошла в рамках Всероссийского научного форума с международным участием "Неделя молодежной науки – 2021", сообщает Тюменский ГМУ.

В эксперименте студенты Яна Балуева, Александра Клочкова, Максим Тарасов под руководством заведующего кафедрой детской хирургии Тюменского ГМУ Михаила Аксельрова использовали новое антимикробное покрытие - дезитол B-04 и обычную асептическую марлевую повязку. Благодаря методу время заживления шва после операции у маленьких пациентов сократится, а риск возникновения воспалительных осложнений значительно уменьшится. Результаты показали, что использование покрытия дезитол B-04 целесообразно особенно в условиях стационара.