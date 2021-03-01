Ученики тюменской школы фермера начали изучать овцеводство на практике

| Фото: АО «Россельхозбанк» | Фото: АО «Россельхозбанк»

Слушатели образовательного проекта Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства "Школа фермера" посетили практическое занятие на ООО "Племзавод "Сибирь"".

"Серьезный блок теоретических знаний уже освоен студентами. Преподаватели рассказали слушателям об эффективных системах налогообложения в фермерском секторе экономики, были рассмотрены программы поддержки и развития малого предпринимательства в сельской местности, начинающие животноводы научились составлять различные документы, необходимые для организации фермерского хозяйства. Сегодня практическое занятие по направлению обучения "Овцеводство" проходит на одном из передовых предприятий Тюменской области - племзаводе "Сибирь"", - отметила директор института повышения квалификации и переподготовки кадров ГАУ Северного Зауралья Зубарева Юлия.

Овцеводческий племзавод "Сибирь" - современное, динамично развивающееся сельскохозяйственное предприятие в Казанском районе Тюменской области. На сегодняшний день поголовье составляет более 1,5 тыс. На предприятии внедряются и активно применяются передовые технологии отрасли.

"Я занимаюсь овцеводством год. На сегодняшний день поголовье составляет 72 еденицы, планирую увеличить до 100. Обучение в школе дает прекрасную возможность минимизировать ошибки, познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом", - поделился впечатлениями ученик школы Владислав Байнозаров.

После посещения производства в администрации Казанского района при участии главы Татьяны Богдановой прошел круглый стол на тему "Используемые практики развития овцеводства в условиях ЛПХ и КФХ Тюменской области".

"Сегодня провели насыщенный практикум, постарались показать максимально много, охватить весь производственный процесс: ученики изучили моцион и рацион поголовья, приняли участие в окоте и ухаживании за ягнятами, познакомились с успешными мировыми практиками, внедренными на нашем производстве", - отметил генеральный директор племзавода Кирилл Путятин.

"Это первое практическое занятие для слушателей нашей школы. Мы благодарим руководство племзавода "Сибирь" за поддержку, для нас очень важно, чтобы ученики получали качественные практические навыки и знания. В рамках обучения запланирован целый ряд выездных мероприятий. На текущей недели группа учащихся по направлению "Молочное скотоводство" также посетит практическую площадку в Ялуторовском районе", - резюмировал директор тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.

Практическое занятие для слушателей курса "Молочное скотоводство" началось с визита на ферму одной из учениц школы Ольги Костиной. Она пригласила в гости одногруппников для обмена опытом. Уже несколько лет она содержит коров, являясь поставщиком качественного сырья для изготовления сыров. После небольшой экскурсии по хозяйству группа в полном составе направилась в Ялуторовский район, где на базе предприятия КФХ "Дубовик" состоялось практическое занятие.