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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор проконсультирует тюменцев по вопросам ЗОЖ

Общество, 11:28 30 марта 2021

администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Горячая линия по вопросам здорового образа жизни будет работать в Тюменской области с 30 марта по 10 апреля. Она посвящена Всемирному дню здоровья 7 апреля, который пройдет под девизом "Построим более справедливый, более здоровый мир", сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты дадут рекомендации по профилактике заболеваний, связанных с питанием, таких как: ожирение, диабет, заболевания щитовидной железы, а также дадут советы, как отказаться от вредных привычек, о занятиях спортом, вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний.

Получить консультации в управлении Роспотребнадзора можно по телефону: (3452) 69-67-94. Единый консультационный центр – 8 800 555 49 43, по России звонок бесплатный, он будет переадресован в управление ведомства по Тюменской области.

Проконсультироваться также можно в региональном Центре гигиены и эпидемиологии: (3452) 68-48-94, (3452) 567-990 доб. 3722, 3723.

Номера телефонов в территориальных отделах управления Роспотребнадзора указаны здесь.

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# ЗОЖ , Роспотребнадзор

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