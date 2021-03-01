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Мигрант похитил у тоболячки золото на 100 тыс. рублей

Происшествия, 11:06 30 марта 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Иностранца, подозреваемого в краже золотых изделий, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В дежурную часть с заявлением о хищении ювелирных изделий обратилась 46-летняя гражданка. У нее из квартиры пропали золотые серьги и два золотых кольца на сумму 100 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления был задержан знакомый потерпевшей. Уроженец одной из стран ближнего зарубежья часто был в гостях у женщины. В разные дни он похищал золотые изделия и сдавал их в ломбард. В общей сумме он выручил 15 тыс. рублей.

Кроме этого выяснилось, что задержанный незаконно находится на территории России. Он не продлил срок действия документов. Подозреваемый заключен под стражу.

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# кража , Тобольск

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