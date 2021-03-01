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В Тюмени бесплатно готовят к "Тотальному диктанту" по пятницам

Общество, 15:32 30 марта 2021

из сообщества "Тотальный диктант в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тотальный диктант в Тюмени" во ВКонтакте

Очередное занятие по подготовке к "Тотальному диктанту", который тюменцы напишут 10 апреля, стартует в пространстве "Точка кипения" в Тюмени 2 апреля в 19 часов.

Занятия "Русский по пятницам" начали проводить в областной столице 19 марта. Всего их запланировано четыре. Состоятся еще две встречи.

По словам филолога, преподавателя ТюмГУ, кандидата филологических наук, куратора курсов Натальи Кузнецовой, это экспресс-курсы, слушатели которых не изучают каждое правило подробно. На встречах участники пишут диктант по фрагменту произведения автора текста "Тотального диктанта – 2021" Дмитрия Глуховского. Тексты выбраны не случайно, в них встречаются правила, которые пригодятся на самом диктанте 10 апреля.

"Каждый проверяет себя сам по презентации. Участники пишут текст, затем каждое предложение разбирают по слайдам. Идеология "Тотального диктанта" - это соревнование, прежде всего, с самим собой. Также обсуждаем, почему здесь можно написать так, а в другом предложении нет. Практикуем осознанный подход к письму", – рассказала Наталья Кузнецова.

Присоединиться к курсам может любой желающий. Можно посетить одно такое занятие. Количество мест ограничено, поэтому нужно зарегистрироваться по ссылке.

Курсы "Русский по пятницам" проходят в пространстве "Точка кипения – Тюмень" в технопарке по адресу: ул. Республики, 142. Продолжительность встречи – полтора часа. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова

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# грамотность , курсы , русский язык , Тотальный диктант

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