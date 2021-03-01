Щукинский институт поможет открыть театральные студии в российских школах

| Фото: Российское движение школьников | Фото: Российское движение школьников

Театральные студии, проект которых разработают и реализуют профессионалы театрального института им. Бориса Щукина, появятся в российских школах - победителях федерального проекта "Школьная классика". Для участия в конкурсе нужно оформить заявку на сайте, регистрация будет доступна с 8 апреля.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева представила итоги опроса, проведенного движением перед запуском нового проекта. В нем приняло участие более 9 тыс. школьников и педагогов страны, сообщают в Общественной палате РФ. 96% педагогов заявили о необходимости создания театрального кружка или студии в своей общеобразовательной организации. Также для них оказалось важно пройти курсы повышения квалификации в очном или онлайн-форматах без отрыва от трудовой деятельности. Большинство опрошенных высказали заинтересованность в занятиях театральной деятельностью, несмотря на то, что более 90% из них уже посещают дополнительные кружки и секции.

"Мы считаем, что театральные студии могут стать не просто местом досуга обучающихся, но инструментом, позволяющим максимально полно раскрыть творческий потенциал обучающегося, поскольку театральное искусство, являясь синтетическим видом искусства, напрямую связано музыкой, танцем, изобразительным искусством, художественным словом, цирковым искусством и пластикой", - сообщила Ирина Плещева. Она объяснила, что участниками проекта смогут стать общеобразовательные организации, где есть театральный кружок или студия. Конкурс будет включать в себя два уровня подготовленности: базовый и продвинутый, а также пять возрастных категории для школьников и отдельный трек "Профи" для педагогов.

Ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист РФ Евгений Князев рассказал, что для реализации совместного с РДШ проекта "Школьная классика" театральный институт готов использовать свои организационные и методологические ресурсы, преподавательско-профессорский потенциал, а также взять на себя ответственность по реализации долгосрочного проекта по развитию любительского театрального искусства среди школьников России.

"Мы планируем уже в апреле начать выездные семинары наших педагогов для школьных театральных коллективов, которые пройдут во всех федеральных округах. Итогом нашей совместной работы с РДШ в этом году станет Всероссийский фестиваль театрального искусства, в структуре которого в определенных временных рамках возможно проведение конкурсов, смотров, семинаров, круглых столов, мастер-классов, различных акций культурно-творческой направленности, перформансов, творческих профильных смен в детских оздоровительно-образовательных лагерях во время организации летнего отдыха. А отправной точкой этого Всероссийского фестиваля может стать мероприятие, которое мы планируем провести в Пскове в начале июня 2021 года", — анонсировал он события проекта.