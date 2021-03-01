  • 30 марта 202130.03.2021вторник
  • USD75,8287
    EUR89,3490
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ограничение на движение крупногабаритного транспорта введено в Тюменской области

Общество, 18:31 30 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение крупногабаритного транспорта временно ограничено на дорогах Тюменской области в связи с ремонтом ряда объектов с 30 марта. Об этом сообщает Уралуправтодор.

Так, проехать по участку Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в районе моста через реку Нерда не смогут машины с габаритом по ширине более 3,6 метров.

На трассе Екатеринбург - Тюмень в районе мостов через реки Пышма, Мостовка и Камышловка будет ограничено движение транспортных средств с габаритом по ширине более 3,75 метров.

Кроме того, временное ограничение для транспортных средств с габаритом по ширине более 4 метров вводится на участке дороги Екатеринбург - Шадринск - Курган.

Ограничения вводятся для безопасности участников дорожного движения. Об отмене ограничений будет сообщено после окончания ремонта.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону Уралуправтодор: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ограничение движения , Уралуправтодор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:31 30.03.2021Ограничение на движение крупногабаритного транспорта введено в Тюменской области
18:19 30.03.2021В Тюмени снимают видео об истории Лесобазы
18:14 30.03.2021Тюменцам предложили два дизайн-проекта для благоустройства сквера Пограничников
18:07 30.03.2021Рыцарский турнир, квест по английским сказкам и концерты ждут тюменцев на фестивале "ИнтерКиндер"