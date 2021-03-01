Ограничение на движение крупногабаритного транспорта введено в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение крупногабаритного транспорта временно ограничено на дорогах Тюменской области в связи с ремонтом ряда объектов с 30 марта. Об этом сообщает Уралуправтодор.

Так, проехать по участку Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в районе моста через реку Нерда не смогут машины с габаритом по ширине более 3,6 метров.

На трассе Екатеринбург - Тюмень в районе мостов через реки Пышма, Мостовка и Камышловка будет ограничено движение транспортных средств с габаритом по ширине более 3,75 метров.

Кроме того, временное ограничение для транспортных средств с габаритом по ширине более 4 метров вводится на участке дороги Екатеринбург - Шадринск - Курган.

Ограничения вводятся для безопасности участников дорожного движения. Об отмене ограничений будет сообщено после окончания ремонта.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону Уралуправтодор: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).