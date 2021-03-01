Ограничение на движение крупногабаритного транспорта введено в Тюменской области
Движение крупногабаритного транспорта временно ограничено на дорогах Тюменской области в связи с ремонтом ряда объектов с 30 марта. Об этом сообщает Уралуправтодор.
Так, проехать по участку Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в районе моста через реку Нерда не смогут машины с габаритом по ширине более 3,6 метров.
На трассе Екатеринбург - Тюмень в районе мостов через реки Пышма, Мостовка и Камышловка будет ограничено движение транспортных средств с габаритом по ширине более 3,75 метров.
Кроме того, временное ограничение для транспортных средств с габаритом по ширине более 4 метров вводится на участке дороги Екатеринбург - Шадринск - Курган.
Ограничения вводятся для безопасности участников дорожного движения. Об отмене ограничений будет сообщено после окончания ремонта.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону Уралуправтодор: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).