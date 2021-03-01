В Тюмени снимают видео об истории Лесобазы

| Фото: скриншот видео из сообщества "Центр русской культуры" во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из сообщества "Центр русской культуры" во ВКонтакте

Видеосюжеты об истории и развитии Лесобазы начали снимать сотрудники тюменского Центра русской культуры. Первый выпуск уже можно найти в сети.

В пилотном ролике речь идет о приближающемся 95-летии Лесобазы и рубрики "От прошлого к настоящему". Она будет пополняться контентом на протяжении трех месяцев. Ожидается три выпуска.

"Возможно, сюжетов будет больше. Идея получила большой отклик. Жители Лесобазы заинтересованы в наполнении рубрики, многие говорят, что у них есть интересные архивные фотографии, рассказы. Все это обещают направить нам. Мы уже получили несколько писем", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" культорганизатор Центра русской культуры Лилия Чушева.

Второй выпуск посвятят экскурсии по Лесобазе. Создатели видео отбирают старые фото, чтобы показать, как преобразился район со временем.

Автором, редактором и героем рубрики может стать любой желающий тюменец. Рассказы, видеозаписи и фотографии микрорайона "Тура" нужно присылать в сообщения группы или на почту: dktura@mail.ru (тема письма "От прошлого к настоящему").

Онлайн-рубрика "От прошлого к настоящему" – часть большого проекта "История моего района", посвященного Лесобазе. В его рамках запланировано пять мероприятий.

"Помимо ведения онлайн-рубрики мы переходим к подготовке наших очных событий. Так, у нас каждое лето проходит цикл концертов "Родные улочки". Коллективы Центра русской культуры выезжают на улицы Лесобазы с выступлениями. В рамках проекта "История моего района" летом мы будем представлять не только концертные программы, но и музейную экспозицию, благодаря которой тюменцы могут узнать интересные факты о Лесобазе", – поделилась Лилия Чушева.

Итогом проекта станет большой фильм о развитии района. В ленту войдут интервью со старожилами, их рассказы о том, каким был район несколько десятков лет назад. Покажут в фильме и современную Лесобазу.

Готовую работу сотрудники Центра русской культуры хотят презентовать в сентябре 2021 года. Премьера состоится в киноклубе "Тура", действующем на базе учреждения.

Инна Пахомова