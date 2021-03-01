В Тобольске начали обучать будущих специалистов службы авиационной безопасности аэропорта

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Обучение будущих специалистов службы авиационной безопасности аэропорта в Тобольске началось на базе "СИБУРИНТЕХа".

По информации "ЗапСибНефтехима", теоретическая подготовка будущих сотрудников аэропорта пройдет в центре инженерно-технической экспертизы "СИБУРИНТЕХ", а практическая на действующем аэродроме в Тобольске и других аэропортах.

Для строящегося объекта требуются диспетчеры, сотрудники авиационной безопасности, водители спецтехники, аэродромные рабочие, спасатели и другие. Все принятые работники, независимо от образования, квалификации и профессионального опыта, будут проходить обучение и стажировку. Подготовительный этап может занять от недели до двух месяцев.

"Приоритет в трудоустройстве на инженерно-технические и рабочие специальности будет отдаваться местным жителям. Вакансии опубликованы на интернет-порталах, посвященных поиску работы, а также на сайте центра занятости населения Тобольска и Тобольского района. С учетом специфики авиаотрасли по некоторым вакансиям мы готовы рассматривать узких квалифицированных специалистов из других регионов. Мы уже приняли 60 сотрудников, планируем набрать еще 100", – рассказал исполнительный директор строящегося аэропорта в Тобольске УК "Аэропорты регионов" Владимир Варавва.

Новый аэропорт будет расположен в 30 км от центра города Тобольска – на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений.

Строительство началось в 2019 году и осуществляется в два этапа. В рамках первого этапа построены и сданы в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, перрон, рулежные дорожки, завершено обустройство водосточной сети аэродрома. Второй этап предусматривает возведение комплекса аэровокзала с терминалом и административным зданием общей площадью более 5,5 тыс. кв. м., гаража специальной аэропортовой техники и других объектов наземной инфраструктуры. Прогресс реализации этого этапа превышает 50%. Завершение возведения и сдача аэровокзала в эксплуатацию состоятся в 2021 году.