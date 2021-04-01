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В тюменском Центре русской культуры откроют подростковый казачий клуб

Общество, 08:07 01 апреля 2021

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

С культурой и историей казачества будут знакомить юных тюменцев в клубе "Казачья застава", который откроется на базе Центра русской культуры в Тюмени 12 апреля.

Набор детей и подростков в новый патриотический клуб практически завершен, остались пара мест. Здесь будут рады подросткам от 10 до 17 лет. Принимаются и мальчики, и девочки.

"Все чаще мы обращаемся к народной традиции и казачеству в целом, поэтому хотим развивать это направление у нас в центре. Открываем казачий класс, где ребята будут знакомиться с культурой, историей казачества. Их ждут военно-спортивные дисциплины, фланкировка шашкой, владение нагайкой, сборка-разборка оружия. Будет серьезная подготовка", – поделилась культорганизатор Центра русской культуры Лилия Чушева.

Бесплатные занятия по субботам и воскресеньям будет вести младший вахмистр Александр Мещеряков.

Телефон для справок: 48-18-80.

Инна Пахомова

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# казачество , Лесобаза , микрорайон Тура

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