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Связисты ускорили мобильный интернет на месторождениях Ямала

Экономика, 15:41 30 марта 2021

МегаФон | Фото: МегаФон

Нефтяники Ямала стали активнее в интернете. Благодаря масштабной модернизации сети сотрудники, находящиеся на нефтегазовых промыслах "Газпром добыча Ямбург", "Газпром добыча Уренгой" стали активнее в интернете. В результате проведенных технических работ теперь около 11 тыс. работников отрасли смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом. Как сообщили в пресс-службе оператора, устойчивый сигнал покроет более 300 кв. км территорий, где ведется добыча.

"В этом году развитие LTE-покрытия на отдаленных месторождениях Ямала, где находятся тысячи сотрудников нефтегазодобывающих компаний, и в малых населенных пунктах – приоритетное направление инфраструктуры. Кроме того, мы расширяем емкость существующих транспортных каналов связи, чтобы абонентам было еще комфортнее пользоваться мобильным интернетом", - отметил директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

По статистике оператора, чаще всего интернет-трафик вахтовики расходуют на просмотр роликов в Youtube, общение в соцсетях, звонки в мессенджерах. Максимальные скорости на месторождениях Ямала достигают 50 Мбит/с, что позволяет просматривать фильмы и сериалы онлайн, без необходимости скачивания на телефон.

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# Интернет , МегаФон

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