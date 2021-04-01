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В Тюмени форум "Тетрис" пройдет в онлайн-формате

Общество, 08:37 01 апреля 2021

из сообщества "Тетрис консультационный поинт | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тетрис консультационный поинт | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Второй городской форум "Тетрис" состоится в Тюмени с 3 по 4 апреля. Он пройдет в формате онлайн, сообщают организаторы.

Приглашенные эксперты поделятся со специалистами опытом взаимодействия с родителями своих воспитанников.

Планируется обсудить механизмы активного вовлечения ребенка во внеучебную деятельность, обход острых углов в общении с родителями, установление контакта с родителями детей, налаживание сотрудничества с родителями детей, нарушающих правила поведения, сохранение здоровых границ педагогов.

С программой форума и полезными статьями о воспитании детей можно ознакомиться в сообществе. Там же будут публиковать видеозаписи с выступлениями экспертов, в комментариях к которым организаторы и эксперты форума ответят на вопросы.

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# дети , педагоги , подростки

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