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На выставке в Тюмени покажут более 400 работ Альфеи Мухаметовой

Общество, 15:12 31 марта 2021

museum-72.ru | Фото: museum-72.ru

Более 400 экспонатов будет представлено на персональной выставке Альфеи Мухаметовой "Северная архаика", которая откроется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 31 марта.

Открытие выставки пройдет в закрытом режиме в связи с эпидемическими условиями. Все желающие смогут посетить экспозицию с 1 апреля.

"Будут показаны работы Альфеи Мухаметовой, представленные в разных техниках. Посетители могут увидеть картины, написанные нефтью, керамику. Выставка приурочена к 65-летию художницы. Тема экспозиции заставляет задуматься об обращении к истокам", – рассказал специалист музейного комплекса Иван Крутько.

Работы тюменской художницы находятся в частных коллекциях в Канаде, Китае, Японии, США и 14 музеях мира.

Экспозиция проработает по 27 июня. Вход: 150 рублей. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# выставка , искусство , музей Словцова

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