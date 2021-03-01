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Весна пришла: в Тюменскую область возвращаются перелетные птицы

Общество, 10:07 31 марта 2021

Дмитрий Кулаков. Орнитология. Птицы мира во Вконтакте

Грачи прилетели в Тюменскую область в 20-х числах марта. В ближайшие дни ожидаются скворцы, зеленушки, овсянки.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил педагог дополнительного образования тюменского Дворца "Пионер" Виталий Макаров. Первых грачей он заметил в районе ул. Геологоразведчиков еще 23 марта.

"Шумят, переговариваются, гнезда поправляют", - рассказал педагог.

На Руси грачи считались гонцами весны — они первыми возвращаются с мест зимовки. Следом прилетают скворцы, на 2-3 дня позже зяблики и реполовы (коноплянки). К началу ледохода – около 15-20 апреля – ожидается прилет трясогузок. В народе говорили: трясогузка прилетает – хвостом лед разбивает.

Также замечали: дружный прилет птиц весной обещает добрый урожай. Летят большими стаями – к дружной весне. Если птицы начали вить гнезда с солнечной стороны – жди холодного лета.

Евгения Шевцова

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# весна , перелетные птицы

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