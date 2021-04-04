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Тюменских наставников приглашают на региональный конкурс

Экономика, 15:01 04 апреля 2021

Фото: minpromtorg.gov.ru

Сбор заявок на участие в региональном этапе ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества - 2021" проходит в Тюменской области. Об этом обозревателю ИА "Тюменская линия" сообщили в областном департаменте экономики.

Конкурс проводится в следующих номинациях наставничества - в области повышения производительности труда, в профессиональном самоопределении, в профессиональном развитии молодежи, в области прорывных технологий.

Цель конкурса - выявление и распространение передового практического опыта. Победители получат дипломы губернатора Тюменской области и смогут принять участие в федеральном этапе конкурса. Наставничество зарекомендовало себя, как эффективный инструмент реализации нацпроекта "Производительность труда".

"Именно наставники помогают молодым специалистам обрести уверенность в начале профессионального пути, избежать серьезных ошибок, отшлифовать свои навыки и компетенции, получить ценный практический опыт", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как правило, наставники - очень авторитетные и высококвалифицированные работники, искренне любящие свою профессию и готовые передать свои знания и отношение к делу молодому поколению, отметил глава региона.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , наставничество , производительность труда

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