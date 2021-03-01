В школах Тюменской области начинается запись детей в первый класс
Запись детей в первый класс стартует в школах Тюменской области 1 апреля. Подать документы по территориальному признаку можно будет по 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений стартует 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.
Как ранее писало агентство "Тюменская линия", помимо заявления родители должны представить копии паспорта, свидетельства о рождении ребенка, при необходимости - документ, подтверждающий установление опеки или попечительства. Также необходимы копии документа о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), и справки, подтверждающей наличие льгот.
Подать документы можно, обратившись в образовательное учреждение либо на сайте госулсуг. Родители могут подать документы в несколько учреждений, однако зачисление в школу не по месту жительства возможно только при наличии в ней свободных мест.
Информация о закреплении школ за территориями можно найти на сайтах органов управления образованием. Жители Тюмени могут ознакомиться с документацией на портале городского департамента образования.
По прогнозам специалистов, в 2021 году в Тюменской области планируется принять в первые классы более 25 тыс. детей, из них около 14 тыс. – в Тюмени.
Любовь Голышева