В школах Тюменской области начинается запись детей в первый класс

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Запись детей в первый класс стартует в школах Тюменской области 1 апреля. Подать документы по территориальному признаку можно будет по 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений стартует 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Как ранее писало агентство "Тюменская линия", помимо заявления родители должны представить копии паспорта, свидетельства о рождении ребенка, при необходимости - документ, подтверждающий установление опеки или попечительства. Также необходимы копии документа о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), и справки, подтверждающей наличие льгот.

Подать документы можно, обратившись в образовательное учреждение либо на сайте госулсуг. Родители могут подать документы в несколько учреждений, однако зачисление в школу не по месту жительства возможно только при наличии в ней свободных мест.

Информация о закреплении школ за территориями можно найти на сайтах органов управления образованием. Жители Тюмени могут ознакомиться с документацией на портале городского департамента образования.

По прогнозам специалистов, в 2021 году в Тюменской области планируется принять в первые классы более 25 тыс. детей, из них около 14 тыс. – в Тюмени.

Любовь Голышева