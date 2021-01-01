Запись детей в первый класс начнется в Тюмени 1 апреля

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Порядок приема детей в первый класс изменился в Тюмени. С 2021 года записать детей в школы можно будет с 1 апреля.

Как пояснили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе городского департамента образования, запись детей начнется не 1 февраля, как это было в прошлые годы, а 1 апреля. Нововведения в 2021 году коснутся всех образовательных учреждений страны.

"Подать документы по территориальному признаку можно будет до 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений стартует 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября", - пояснили в ведомстве.

Родители помимо заявления должны представить копии паспорта, свидетельства о рождении ребенка, при необходимости - документ, подтверждающий установление опеки или попечительства. Также необходимы копии документа о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), и справки, подтверждающей наличие льгот.

Подать документы можно, обратившись лично в образовательное учреждение, на адрес электронной почты школы, через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, либо на сайте госулсуг.

По прогнозам специалистов городского департамента образования, школы Тюмени 2021- 2022 учебном году примут около 14 тыс. первоклассников.

Любовь Голышева