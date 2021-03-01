В районах Тюменской области идет подготовка к весеннему половодью

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Комплекс мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время паводка разрабатывают в Викуловском районе.

Самые уязвимые для большой воды – Балаганское и Скрипкинское сельские поселения, улицы Мичурина и Хлынова в районном центре. С меньшей вероятностью, но может затронуть паводок села Поддубровное, Чебаклей, Усть-Барсук и Заборку. Под угрозой могут оказаться участки дорог общей протяженностью около 8 км.

До начала паводка в поселения, которые могут быть отрезаны водой, завозят продукты, товары первой необходимости, лекарства, сжиженный газ, корма для животных. Также перегоняют дополнительные единицы техники: школьные и рейсовые автобусы, автомобили скорой помощи, пожарные. Заранее готовят лодочные переправы и объездные дороги. В Викулово вдоль уязвимых улиц укрепляют откосы. На случай ухудшения ситуации есть резерв грунта для отсыпки.

Также готовят возможные пункты временного размещения и интернаты для учеников с затопляемых территорий. Местных жителей предупреждают о развитии паводковой обстановки.

Евгения Шевцова