Здание администрации Тюмени обследовали на наличие опасных предметов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Росгвардии не нашли взрывных веществ в здании администрации Тюмени.

Напомним, днем 31 марта в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете. Сотрудников и посетителей мэрии эвакуировали.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, в результате обследования не нашли предметов, представляющих опасность.

На месте работали полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС. "Выезжали специалисты группы разминирования. Взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено", – сообщила пресс-секретарь управления Росгвардии по Тюменской области Людмила Попова.

В здание сотрудники администрации Тюмени вернулись в 15 часов 45 минут.

Инна Пахомова