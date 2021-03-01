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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителей Тюменской области предупреждают об усилении ветра и дожде

Общество, 18:24 31 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Усиление ветра до 13 метров в секунду, местами до 18 метров и дождь прогнозируют синоптики на территории юга Тюменской области 1 апреля.

Если ночью будет преимущественно без осадков, то днем тюменцам лучше прихватить зонты. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днём в отдельных районах порывы 15-18 м/с, температура ночью +1...-4, местами -6...-11, днём +3...+8.

В связи с погодными условиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. Это могут быть обрывы линий связи и электропередач, падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций, ДТП.

Жителей области просят быть внимательными и осторожными.

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# ветер , дождь , погода , ухудшение погоды

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