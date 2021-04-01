В поликлинике Тобольска открыли по нацпроекту кабинет для пациентов с заболеваниями сердца

| Фото: областная больница №3 | Фото: областная больница №3

Почти 200 жителей Тобольска в возрасте от 38 до 96 лет состоят на учете в кабинете для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Он открыт в центральной поликлинике областной больницы №3 в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба учреждения.

Пациентов сюда направляют врачи кардиологического отделения стационара, терапевты и кардиологи поликлиники. У большинства из них встречается ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.

Специалисты кабинета хронической сердечной недостаточности оказывают первичную специализированную медицинскую помощь, проводят консультирование, диагностику, лечение, диспансерное наблюдение и медикаментозную терапию.

Кроме того, врачи определяют показания к оперативному лечению, готовят и направляют пациентов для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи - имплантации кардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора или протезирования клапанов сердца. Маломобильным тоболякам помощь оказывают на дому.

Два раза в неделю специалисты проводят школу здоровья для пациентов. На занятиях рассказывают о важности соблюдения диеты, приверженности лечебной физкультуре для тренировки сердечной мышцы, а также свойствах и действиях принимаемых пациентами лекарственных препаратах. Лекции проводят, в том числе, в дистанционном формате.