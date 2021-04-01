  • 1 апреля 20211.04.2021четверг
  • В Тюмени 1..3 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В поликлинике Тобольска открыли по нацпроекту кабинет для пациентов с заболеваниями сердца

Общество, 11:52 01 апреля 2021

областная больница №3 | Фото: областная больница №3

Почти 200 жителей Тобольска в возрасте от 38 до 96 лет состоят на учете в кабинете для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Он открыт в центральной поликлинике областной больницы №3 в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба учреждения.

Пациентов сюда направляют врачи кардиологического отделения стационара, терапевты и кардиологи поликлиники. У большинства из них встречается ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.

Специалисты кабинета хронической сердечной недостаточности оказывают первичную специализированную медицинскую помощь, проводят консультирование, диагностику, лечение, диспансерное наблюдение и медикаментозную терапию.

Кроме того, врачи определяют показания к оперативному лечению, готовят и направляют пациентов для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи - имплантации кардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора или протезирования клапанов сердца. Маломобильным тоболякам помощь оказывают на дому.

Два раза в неделю специалисты проводят школу здоровья для пациентов. На занятиях рассказывают о важности соблюдения диеты, приверженности лечебной физкультуре для тренировки сердечной мышцы, а также свойствах и действиях принимаемых пациентами лекарственных препаратах. Лекции проводят, в том числе, в дистанционном формате.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# национальный проект Здравоохранение , областная больница № 3 , сердечно-сосудистые заболевания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:27 01.04.2021Тюменских инженеров и руководителей стартапов ждут на хакатоне в Екатеринбурге
13:06 01.04.2021Назначение пособий на детей от 3 до 7 лет включительно станет адресным
12:45 01.04.2021В Тюмени в Заречном микрорайоне появилась улица генерал-лейтенанта Николая Матвеева
12:33 01.04.2021Квартирник в советском стиле состоится в тюменском "Доме печати"