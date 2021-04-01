В Тобольске пройдет конкурс среди предприятий, трудоустроивших подростков

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Конкурс на лучшую организацию, предоставляющую временные рабочие места для граждан от 14 до 18 лет, "Лучший работодатель" пройдет в Тобольске. Такое решение приняли в администрации города на совещании, посвященном трудовой занятости подростков в летний период.

Итогами встречи представителей власти с руководителями предприятий и организаций города поделился глава Тобольска Максим Афанасьев в соцсетях.

"Участники конкурса на звание "Лучший работодатель" будут бороться не только за ценные призы, но и переходящий Кубок – свидетельство ответственного отношения к подрастающему поколению. Уверен, что наш призыв найдет положительный отклик, и больше детей будет трудоустроено в летний период этого года", - отметил он.

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Проведение конкурса позволит расширить горизонты программы, добавил Афанасьев, и организовать вовлеченность детей в работу вне бюджетного сектора.

Анжела Лебедева